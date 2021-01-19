الزمالك ينفرد بالصدارة بفوزه على الجونة

وبهدف الفوز الذي سجله يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة العاشرة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة الذي منى بخسارته الأولى هذا الموسم عند 15 نقطة ثالثاً.

وكان الأهلي أضاع فرصة الحفاظ على الصدارة، بعد تعادله مع البنك الأهلي سلباً الأحد.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة وخطورة للزمالك، بدأت من هجمة مرتدة وصلت إلى "أوباما" الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأسكنها إلى يمين إسلام طارق محرزاً هدف المباراة الوحيد (10).

وواصل لاعبو الزمالك استغلال ارتباك دفاع الجونة، وأهدر أحمد سيد "زيزو" فرصة مضاعفة النتيجة بعدما انفرد وسدد الكرة بين يدي الحارس (21).

وأضاع المغربي أشرف بن شرقي تعزيز التقدم، بعدما سدد إلى جوار القائم الأيسر إثر انفراده بالمرمى (44).

حاول لاعبو الجونة العودة بالنتيجة، لكن الهجمات افتقدت للخطورة والفاعلية، رغم تراجع لاعبي الزمالك الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.