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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الزمالك يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري الثلاثاء فسخ عقد مهاجمه المغربي خالد بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

AFP

قال منصور في مؤتمر صحافي إن النادي "خاطب بوطيب أكثر من مرة للخضوع لكشف طبي لمعرفة إذا كان بحاجة لجراحة لكنه لم يجب على رسائلنا أو يحضر إلى النادي، ما أدى إلى فسخ التعاقد".

وأضاف منصور أن عقد اللاعب ينص على الفسخ في حالة عدم التزامه بالتدريبات.

وكان اللاعب قد تقدم بمذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين الثلاثاء، للتأكيد على عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ ثلاثة أشهر.

وبحسب التقارير المحلية، سيتحرك اللاعب الذي عانى من الإصابات خلال احترافه مع الزمالك، خلال الأيام المقبلة للتصعيد  لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده.

ويرتبط بوطيب (32 عاماً) مع الزمالك، بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم بدءاً من كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4,5 ملايين دولار أميركي. 
 

الزمالك المصري خالد بوطيب
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