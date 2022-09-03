الزمالك يعلن عن تجديد عقد نجمه أحمد سيد "زيزو" من قبل beIN SPORTS September 3, 2022 14:53 جدد الزمالك المصري اليوم السبت عقد لاعبه ونجمه أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 مواسم. REUTERS الزمالك المصري السابق المصري محمود حسن تريزيغيه يمنح اقرأ التالي - آخر الأحداث September 3, 2022 16:27 التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا وجيرونا September 3, 2022 15:25 لا غالب ولا مغلوب في ديربي الميرسيسايد September 3, 2022 14:53 الزمالك يعلن عن تجديد عقد نجمه أحمد سيد "زيزو" September 3, 2022 12:55 اختبار صعب لأستون فيلا أمام مانشستر سيتي September 3, 2022 12:48 قمّة مرتقبة بين ريال مدريد وريال بيتيس September 3, 2022 12:32 قدرات برشلونة على محك حقيقي في الأندلس September 3, 2022 12:21 ناغلسمان يمتدح أونيون برلين September 3, 2022 11:52 البرازيلي المخضرم مارسيلو يتعاقد مع أولمبياكوس September 3, 2022 10:46 ديربي الميرسيسايد المشتعل بين إيفرتون وليفربول September 2, 2022 23:05 المصري تريزيغيه يمنح طرابزون سبور فوزًا ثمينًا