الزمالك يعلن عن تجديد عقد نجمه أحمد سيد "زيزو"

من قبل beIN SPORTS September 3, 2022 14:53 جدد الزمالك المصري اليوم السبت عقد لاعبه ونجمه أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 مواسم.