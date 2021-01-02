الزمالك يحقق فوزاً صعباً أمام إنبي

تقدم الزمالك عن طريق المغربي اشرف بن شرقي (6 من ركلة جزاء) وأضاف يوسف إبراهيم "أوباما" الهدف الثاني (44)، وقلص رامي صبري النتيجة لإنبي (68).

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ارتقى بها للمركز الثالث وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة مع الأهلي الثاني بفارق الاأهداف وبنفس رصيد النقاط، فيما تجمد رصيد إنبي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة مع الاتحاد السكندري.

واقتنص الاتحاد السكندري ثلاث نقاط ثمنيه بفوزه على مضيفه طلائع الجيش في الوقت القاتل بعدما حول تأخره بهدف، إلى فوز 2-1.

تقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير في الدقيقة (30 من ركلة جزاء) وتعادل للاتحاد السكندري الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة (41 ) ثم أضاف البديل الجامايكي روماريو ويليامز هدف الفوز في الدقيقة (90).

واحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء للطلائع (28) ألغاها حكم الفيديو ، كما اشهر البطاقة الحمراء لحسن مصطفى المدرب المساعد للاتحاد السكندري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط ارتقى بهم للمركز السابع، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة بعدما تلقى الخسارة الرابعة توالياً، متذيلاً جدول الترتيب في المركز الثامن عشر.



استقالة العشري



وعلى إثر الخسارة، تقدم طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، باستقالته من تدريب الفريق مع استمرار تراجع الفريق في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل وحيد في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي، وأربع هزائم متتالية أسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة وأخيراً الاتحاد السكندري.

ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة العشري، يبرز طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري السابق، وعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق خلال الموسم الماضي. ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة السبت المقبل.



وتعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه سموحة سلباً.

ورفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع المقاولون العرب.

وشهدت المباراة واقعة تأخر وصول طاقم تحكيم تقنية الفيديو المكون من الحكمين سيد شعبان ومصطفى الشهدي، ووصولهما بين شوطي المباراة.

