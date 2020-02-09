الزمالك يحسم مواجهة القمة أمام الاسماعيلي

وتقدم الإسماعيلي عبر باهر المحمدي (33 من ركلة جزاء)، ورد الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" (61) ومحمود علاء (67 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني على التوالي للزمالك والتاسع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما مني الإسماعيلي بخسارته الثانية توالياً والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة حرس الحدود والجونة 2-2.

وسجل مصطفى جمال (28 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن خالد (49) هدفي حرس الحدود، واحمد ياسر ريان (42 من ركلة جزاء و54) هدفي الجونة.

*الصورة من الأرشيف





