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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الزمالك يحسم مواجهة القمة أمام الاسماعيلي

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نجا الزمالك من فخ مضيفه الاسماعيلي بعدما حول تأخره الى فوز ثمين 2-1 الاحد بملعب الاسماعيلية في المرحلة السابعة عشرة من بطولة مصر في كرة القدم.

REUTERS

وتقدم الإسماعيلي عبر باهر المحمدي (33 من ركلة جزاء)، ورد الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" (61) ومحمود علاء (67 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني على التوالي للزمالك والتاسع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما مني الإسماعيلي بخسارته الثانية توالياً والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة حرس الحدود والجونة 2-2.

وسجل مصطفى جمال (28 من ركلة جزاء) وعبد الرحمن خالد (49) هدفي حرس الحدود، واحمد ياسر ريان (42 من ركلة جزاء و54) هدفي الجونة. 

*الصورة من الأرشيف               
                  
                  
 

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