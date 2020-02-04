الزمالك يؤكد خوضه كأس السوبر الإفريقية في قطر

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن عضو مجلس الإدارة ونجم القلعة البيضاء إسماعيل يوسف سيرأس البعثة التي ستغادر إلى قطر لخوض كأس السوبر.

وستقام المباراة المرتقبة على استاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة، علماً بأن الترجي تأهل لخوض المباراة بوصفه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا عام 2019 فيما سينافس الزمالك على كأس السوبر بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويمتلك الزمالك ثلاثة ألقاب لكأس السوبر الإفريقية أعوام 1994 و1997 إضافة لعام 2003، علماً بأنه خسر مباراة السوبر مرة وحيدة عام 2001 أمام هارتس أوف أوك الغاني.

فيما حصد الترجي اللقب مرة وحيدة عام 1995 وخسر مباراة السوبر ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 والعام الماضي في قطر تحديداً أمام الرجاء المغربي.

يذكر أن الأهلي المصري هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب أعوام 2002-2006-2007-2009-2013-2014.