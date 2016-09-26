الزمالك ودوري أبطال أفريقيا .. القصة الكاملة

أحمد النفيلي

نجح فريق الزمالك المصري في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه وسبق له التأهل لهذا الدور أعوام (1984- 1986 – 1993- 1994 – 1996 – 2002)، محققاً بذلك المركز الثاني على لائحة الفرق المتأهلة إلى نهائي البطولة بعد غريمه ومواطنه الأهلي المتواجد في الدور النهائي عشر مرات (1982 – 1983 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2012 – 2013) ، ومتعادلاً مع مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية الذي سبق له التواجد في الدور النهائي سبع مرات أيضاً أعوام (1967 – 1968 – 1969 – 1970 -2009 -2010-2015).

ويعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا فأل حسن للقلعة البيضاء فمن ضمن ست مرات سابقة صعد فيها "أبناء مية عقبة" إلى المرحلة الأخيرة في البطولة، نجحوا في الفوز بلقبها خمس مرات أعوام 1984 -1986 – 1993 – 1996 – 2002، فيما أخفق الفريق مرة وحيدة كانت أمام الترجي التونسي ذاته عام 1994 عندما تعادل الفريقان في القاهرة بدون أهداف ثم أحرز " فريق باب سويقة" الكأس الأغلى في تاريخه عقب فوزه في لقاء العودة (3-1).

وبتخطي الزمالك لعقبة الوداد البيضاوي المغربي بفوزه ذهاباً في الإسكندرية (4-0) وخسارته الغريبة إياباً (5-2)، يكون الفريق المصري قد أنهى أصعب نصف نهائي في تاريخه الأفريقي الطويل الذي بدأ تحديداً من مشاركته في كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس عام 1976 وكانت أول مباراة أفريقية له على الإطلاق في دور الـ16 أمام الأهلي الليبي في القاهرة وانتهت لصالح حسن شحاته ورفاقه (3-0).

وكان أول ظهور للزمالك في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا في النسخة القديمة من البطولة المسماة ببطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري وحدث ذلك عام 1984 أمام شبيبة القبائل الجزائري وفاز الزمالك ذهاباً 3-0 قبل أن يخسر إياباً في الجزائر (3-1).



قصة الزمالك ودوري أبطال أفريقيا

• استهل الزمالك مشاركته في دوري أبطال أفريقيا عام 1979 وكانت أولى مواجهاته على الإطلاق أمام سيمبا الأوغندي، ووقتها فاز الفريق المصري ذهاباً وإياباً (2-1) و(2-0).

• شارك الزمالك حتى الآن في 21 نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تأهل خلالها في تسع مناسبات إلى الدور نصف النهائي.

• خاض الزمالك 168 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ومباراة الإياب في نهائي البطولة الحالية ستكون المواجهة رقم 170 له في البطولة.

• فاز الفريق الأبيض خلال رحلته الأفريقية في دوري الأبطال في 87 مباراة وخسر 47 مباراة وتعادل في 34 مواجهة.

• أكبر فوز للزمالك في تاريخ مشاركته في البطولة كان في الدور الأول من نسخة عام 2013 وكان على غزالة التشادي بسبعة أهداف دون رد.

• أكبر هزيمة تلقاها الفريق الأبيض في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا كانت خارج ملعبه في ربع نهائي بطولة عام 1987 أمام أشانتي كوتوكو الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف.

• 12 مواجهة خاضها الزمالك في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا فاز في خمس مباريات وهزم في ثلاث وتعادل في أربع مباريات كلها انتهت بدون أهداف.

• ثلاثة ألقاب من أصل خمسة حسمتها القلعة البيضاء في دوري أبطال أفريقيا عن طريق ركلات الترجيح، الأولى كانت عام 1986 على أفريكا السبور الإيفواري (4-2) والثانية عام 1993 على أشانتي كوتوكو الغاني (7-6)، أما الثالثة فكانت على حساب شوتينغ ستارز النيجيري بالفوز عليه (5-4) عام 1996.

• سجل الزمالك في الدور النهائي ضمن دوري أبطال أفريقيا بشكل عام انطلاقاً من نسخة 1984 وحتى بطولة عام 2002، 10 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف.