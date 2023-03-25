الركراكي "المغرب يأمل في كتابة التاريخ" بالفوز على البرازيل

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "سنلعب بتواضع وسنحاول أن نسبب لهم أكبر قدر من المشاكل ونصنع مفاجأة ولماذا لا ندخل في تاريخ كرة القدم المغربية".

وأضاف الركراكي "سيكون من الرائع على أرضنا ومع جماهيرنا وبعد ما قدمناه في كأس العالم (في قطر)، أن نفوز بهذه المباراة"، مشيرًا إلى أن المغرب "غير مرشح" للفوز.

وأوضح الركراكي أنه سيحافظ من الناحية التكتيكية على "هويتنا مع المجازفة أكثر في بناء الهجمات لأنها مباراة ودية مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف هو الفوز".

ويحوم الشك حول مشاركة مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي بسبب إصابة عانى منها في الأسبوعين الأخيرين.

وقال الركراكي "بصراحة، حظوظه حتى هذا المساء 50/50. سنخوض الحصة التدريبية وسنرى كيف يشعر. الشيء المؤكد هو أننا لن نقوم بأي مخاطرة، لا نريد أن يتعرض للإصابة".