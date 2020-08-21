الرصاص الطائش يصيب اللاعب اللبناني محمد عطوي برأسه

وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس "كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي أوراقه لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقداً الوعي. تم نقله الى المستشفى سريعاً حيث تبيّن ان ثمة رصاصة مستقرة في رأسه". وتابع "يخضع الآن لجراحة دقيقة وحالته حرجة".

ولم يعرف مصدر الرصاصة، إلا ان عدة تقارير اشارت إلى أن اطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة قريبة.

وقال مصدر طبي في مستشفى المقاصد حيث يخضع عطوي (32 عاما) لعملية جراحية: "الآن هو في غرفة العناية المشددة حيث يخضع لعملية دقيقة وطويلة تحتاج إلى احداث شق في الرأس، كما أن حالته تميل إلى الاستقرار وتم إيقاف النزيف".

وعطوي من مواليد الأول من تشرين الأول/اوكتوبر 1987 من قرية حاروف (قضاء النبطية) جنوب لبنان.

ويشغل اللاعب مركز خط الوسط ودافع عن ألوان عدد من الأندية اللبنانية أبرزها أولمبيك بيروت (طرابلس حالياً)، التضامن صور والأنصار بين 2008 و2018 حيث توج معه بثلاثة ألقاب في مسابقة كأس لبنان بالإضافة إلى لقب في الكأس السوبر، والاخاء الأهلي عاليه، كما مثل منتخب لبنان في ثلاث مباريات.

