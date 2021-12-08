وأوضح الرجاء الأسباب المتعلقة بهذا الطلب وهي أولا تواجد مجوعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ والتي تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا.
الرجاء يطلب رسمياً تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي
وأوضح الرجاء الأسباب المتعلقة بهذا الطلب وهي أولا تواجد مجوعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ والتي تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا.
كأس السوبر الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرجاء الرياضي المغربي