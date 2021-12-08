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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كرة القدم

الرجاء يطلب رسمياً تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي

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تقدم الرجاء الرياضي المغربي بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري والمقررة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

Reuters

وأوضح الرجاء الأسباب المتعلقة بهذا الطلب وهي أولا تواجد مجوعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ والتي تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا.
 

كأس السوبر الإفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرجاء الرياضي المغربي
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