الرجاء يتعاقد مع فوزي البنزرتي

من قبل beIN SPORTS July 7, 2022 22:21 أعلن رئيس نادي الرجاء المغربي عزيز البدراوي عن التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على الفريق الأول في الموسم المقبل.