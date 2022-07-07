الرجاء يتعاقد مع فوزي البنزرتي من قبل beIN SPORTS July 7, 2022 22:21 أعلن رئيس نادي الرجاء المغربي عزيز البدراوي عن التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على الفريق الأول في الموسم المقبل. AFP فوزي البنزرتي الرجاء الرياضي السابق النرويج تحقق فوزاً كبيراً عل إ اقرأ التالي - آخر الأحداث July 7, 2022 23:50 يوفنتوس يعلن وصول دي ماريا إلى تورينو July 7, 2022 22:21 الرجاء يتعاقد مع فوزي البنزرتي July 7, 2022 22:10 النرويج تحقق فوزاً كبيراً عل إيرلندا الشمالية July 7, 2022 21:39 سوسييداد يستهل تحضيراته للموسم الجديد July 7, 2022 21:28 ليدز ينهي صفقة ضم الدولي الكولومبي سينيستيرا July 7, 2022 21:16 رونالدو يغيب عن جولة يونايتد في تايلاند وأستراليا July 7, 2022 19:34 رئيس الاتحاد الفرنسي سيجتمع بديشان July 7, 2022 17:12 ليفربول يعلن تجديد عقد غوميز July 7, 2022 15:36 زفيزف رئيساً جديداً للاتحاد الجزائري لكرة القدم July 7, 2022 15:07 ميلان يتعاقد نهائياً مع البرازيلي ميسياس