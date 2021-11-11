الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس

ورحّب رئيس نادي الرجاء أنيس محفوظ بالمدرب الجديد للنادي في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء قائلاً "سوف نبني معاً مشروعاً، لدينا ثقة في فيلموتس".

وأوضح أن مدة العقد تستمر لعامين ونصف العام، "مع بنود كلاسيكية لفسخه"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يكشف محفوظ عن قيمة صفقة التعاقد مع المدرب الجديد، مشيراً إلى أنه "يطابق المستوى المعمول به في الرجاء".

من جهته قال فيلموتس (52 عاماً) "سبق لي التوقيع على عقود بتعويضات أكثر بثلاث مرات"، مؤكداً أن حافزه للتعاقد مع الرجاء ليس المال وإنما "العمل على مشروع النادي".

وأضاف أنه جاء للعمل "من أجل بناء مستقبل جميل للنادي (...) ونيل الألقاب".

وخاض فيلموتس مباريات دولية عدة مع المنتخب البلجيكي قبل أن يعتزل اللعب عام 2003.

كما سبق له أن تولى تدريب منتخب "الشياطين الحمر" بين عامي 2012 و2016، عندما أقيل عقب إقصاء البلجيكيين من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا أمام ويلز.

وأشرف فيلموتس أيضاً على تدريب منتخب كوت ديفوار لأشهر عدة خلال العام 2017.

وكانت إدارة نادي الرجاء البيضاوي أعلنت الثلاثاء الانفصال عن الشابي بالتراضي، بعد قرابة سبعة أشهر من تعيينه على رأس الجهاز الفني.

ورغم بداية واعدة للموسم، تراجع أداء الفريق في الآونة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن غريمه الوداد الذي يبدو في طريقه إلى الاحتفاظ باللقب.