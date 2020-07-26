الدوري الياباني: إرجاء أول مباراة منذ الاستئناف بسبب إصابة لاعبين بـ"كوفيد-19"

وكان من المفترض أن يحل ناغويا غرامبوس الأحد ضيفاً على سانفريتشي هيروشيما، لكن رابطة الدوري قررت إرجاء اللقاء في الوقت الذي تواجه اليابان تصاعداً في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، لاسيما في مدن مثل طوكيو وأوساكا، مما أثار المخاوف من موجة ثانية.

واتخذت رابطة الدوري قرار إرجاء اللقاء بعدما تبين إصابة المدافع كازويا مياهارا بفيروس "كوفيد-19"، ولاعب آخر لم تكشف عن هويته، إضافة إلى عامل في طواقم الفريق الذي أخضع 60 من لاعبيه والعاملين فيه للفحوص.

وقال رئيس رابطة الدوري ميتسورو موراي لوسائل الإعلام المحلية "عقدنا اجتماعاً في الصباح وقررنا إلغاء هذه المباراة"، مضيفاً "أعتقد أن الفريق تصرف بالطريقة المناسبة. لكن حقيقة اكتشاف حالات إيجابية تخبرنا أننا بحاجة إلى مواصلة العمل على إجراءات الوقاية من العدوى".

واستؤنفت الرياضات الكبرى مثل كرة القدم والبيسبول والسومو، منافساتها في الأسابيع القليلة الماضية أمام عدد محدود من المشجعين، مع الالتزام ببروتوكولات صارمة للوقاية من العدوى.

ومن المتوقع المضي قدماً في ثماني مباريات أخرى مقررة الأحد في دوري "جاي ليغ" الذي استهل عودته في الرابع من الشهر الحالي خلف أبواب موصدة، قبل أن يتخذ القرار لاحقاً بأن يسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات.

وأعلنت اليابان السبت عن 809 اصابات جديدة بالفيروس، مقارنة بـ 99 حالة قبل شهر و27 حالة في 26 أيار/مايو.

هيه/ا ح