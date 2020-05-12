الدوري الكوستاريكي يعاود نشاطه قريباً

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية على "تويتر": "موعدنا في 20 أيار/مايو. الكرة سوف تدور مع مزيد من الأمل، والمزيد من الشغف والمزيد من القوة لمشجعينا".

وتوقفت البطولة المحلية المنقسمة إلى قسمين (أبيرتورا وكلوزورا) في 15 آذار/مارس الماضي في المرحلة السادسة عشرة من القسم الثاني.

وسوف تستأنف البطولة بداية الأمر خلف أبواب موصدة، على أن تنتهي منافساتها في الأول من تموز/يوليو، وذلك بمعدل مباراتين في الأسبوع لكل فريق.

وأدى فيروس "كوفيد-19" إلى وفاة سبعة أشخاص من بين قرابة 800 حالة معلنة في كوستاريكا التي بدأت برفع القيود التي فرضتها في المراحل الماضية من الوباء.

وفي أميركا الجنوبية، توقفت بطولة الأرجنتين في 27 نيسان/أبريل، في حين يأمل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بأن تستأنف البطولة في بلاده بسرعة رغم ان الفيروس أسفر عن وفاة أكثر من 11 ألف شخص من ضمن نحو 170 ألف حالة معلنة في البلاد.