الدوري السوري يستأنف نشاطه بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر

يستأنف الدوري السوري لكرة القدم نشاطه الخميس بعد توقف قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع تطبيق اجراءات وقائية وتدابير خاصة تماشيا مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات "كوفيد-19".

وستقام جميع المباريات من دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص كحد أقصى لكل فريق مع زيادة عدد التبديلات المتاحة الى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، إضافة الى تواجد الإعلاميين والمصورين على المدرجات وليس في أرض الملعب حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقبل ساعات من انطلاق المرحلة السابعة عشرة، أصدر اتحاد الكرة تعليمات تتطابق مع إرشادات الاتحاد الدولي، حيث منع المصافحة بين اللاعبين قبل وبعد انتهاء المباراة، العناق احتفالا بالتسجيل، البصق على أرض الملعب والتقاط الصور الجماعية للفريقين.

وألزم جميع الحاضرين على مقاعد الاحتياط بارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد لمسافة مترين بين شخص واخر، والسماح للمدرب برفع الكمامة فقط عند إصدار التعليمات.

وتُقام الخميس مباراة واحدة في دمشق تجمع الفتوة الحادي عشر (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة) في مواجهة تميل لصالح الأخير الذي فاز ذهابا 2-صفر.

وتستكمل المرحلة الجمعة بلقاء قمة في اللاذقية بين تشرين المتصدر (39 نقطة) وضيفه الجيش حامل اللقب وثالث الترتيب (30 نقطة)، والساعي الى الثأر لخسارته ذهابا صفر-1.

ويلتقي في العاصمة الوحدة الخامس (26 نقطة) مع الجزيرة الرابع عشر الأخير (5 نقاط)، على أن يلتقي في حماه النواعير العاشر (16 نقطة) مع حطين الرابع (30 نقطة)، وفي حلب الاتحاد السادس (26 نقطة) مع الشرطة السابع (22 نقطة).

ويلعب الكرامة الثامن (22 نقطة) مع الساحل الثاني عشر (12 نقطة) في حمص، على أن يلتقي جبلة الثالث عشر (9 نقاط) مع ضيفه الطليعة التاسع (18 نقطة).