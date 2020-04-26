الدوري السوري: خفض الرواتب إلى النصف

ونشر الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك رسالة موجهة إلى اللجان الفرعية في المحافظات جاء فيها "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الموافقة على تخفيض التعويضات الشهرية لكافة المتعاقدين في الاندية حتى 50% من بداية شهر نيسان (أبريل) لعام 2020 ولغاية موعد عودة التدريبات واستئناف الدوري".

وبرر الاتحاد هذه الخطوة بـ"الظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا" في ظل وباء "كوفيد-19"، والذي أدى "إلى توقف النشاط الكروي بشكل كامل، مما أثر سلباً على الواردات المالية للأندية".

وترك الاتحاد لإدارات الأندية "تحديد نسب التخفيض حسب الشرائح المالية للمتعاقدين"، بشرط ألا تتجاوز نصف القيمة التعاقدية الأساسية.

وأعلنت السلطات الرياضية في سوريا وقف النشاط بالكامل في مختلف المنافسات منذ منتصف آذار/مارس الماضي وحتى موعد أولي هو نهاية شهر رمضان (أواخر أيار/مايو)، وذلك ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس.

وسجلت سوريا رسمياً 42 إصابة بالفيروس المستجد حتى الآن، بينها ثلاث وفيات.

