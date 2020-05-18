الدوري السوري: الاستئناف في 28 مايو

وتقرر إقامة جميع المباريات دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص كحد أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي "فيفا" بهذا الشأن.

وشدد اتحاد الكرة على ضرورة تواجد الإعلاميين والمصورين على المدرجات وليس في أرض الملعب حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان اتحاد الكرة أعلن في بيان سابق له أن قراره باستئناف البطولة جاء "بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الرجال (دون جمهور) وعلى كتاب الاتحاد الرياضي وحرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020 وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا".

من جهة ثانية، قرر اتحاد الكرة تكليف لجان مختصة لمراقبة تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي، بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة المتعلقة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا ومنها إجراء فحوص طبية للاعبي الفرق المشاركة للتأكد خلوهم من الإصابة.

وكان اتحاد الكرة اوقف النشاط الكروي لكافة الدرجات والفئات في 14 اذار/مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتوقف الدوري الممتاز بعد مرحلته السادسة عشرة حيث كان تشرين الساحلي متصدرا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وتنطلق المرحلة السابعة عشرة الخميس 28 أيار/مايو بمباراة واحدة في دمشق بين الفتوة والوثبة.

وتقام باقي المباريات في اليوم التالي، حيث يلتقي في اللاذقية تشرين مع الجيش، وفي دمشق الوحدة مع الجزيرة، وفي حمص الكرامة مع الساحل، وفي حلب الاتحاد مع الشرطة، وفي حماه النواعير مع حطين، وفي جبلة فريقها المحلي مع الطليعة.

