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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الدوري السعودي: النصر يعزّز صدارته أمام ناظري نجمه العالمي رونالدو

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عزّز النصر صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على ضيفه الطائي 2-صفر الجمعة أمام ناظري نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاضر في ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.

Reuters


ويدين النصر بالنقاط الثلاث لمهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و47.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الاوّل، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الشباب فيما بقي الطائي سابعاً برصيد 18 نقطة.

وتواجد نجم النصر الجديد رونالدو، المنتقل حديثاً إلى "العالمي" في صفقة تاريخية، في المنصة وتفاعل مع هجمات النصر.

ويغيب "سي آر7" لمباراتين بعد تسجيله لاعباً لناديه الجديد، تنفيذاً لعقوبة تحصل عليها أثناء تواجده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسب ما أفاد مسؤول في النادي وكالة فرانس برس الجمعة.

                  
 

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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