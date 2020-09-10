الدوري الجزائري ينطلق في 20 نوفمبر بدون جمهور

وجاء في البيان "طبقا لتعليمات الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي كلف وزير الشباب والرياضة بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، وبعد المصادقة على البروتوكولات الصحية تقرر انطلاق بطولة الرابطة الاحترافية الأولى لكرة القدم، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020".

كما تقرر "استئناف تدريبات نوادي كرة القدم للرابطة الاحترافية الأولى، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر (أيلول) 2020".

أما العودة للتدريبات بالنسبة "للاختصاصات الرياضية الجماعية، المعنية بالمنافسات الدولية"، فستكون ابتداء من 13 أيلول/سبتمبر، بحسب البيان.

وكانت الحكومة قررت وقف كل الانشطة الرياضية ابتداء من 16 آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد تردد طويل، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في 29 تموز/يوليو إعلان نهاية موسم 2019-2020 وتتويج نادي شباب بلوزداد بطلاً بما أنه كان متصدرا للترتيب عند توقف المنافسة.

وأعلن اتحاد كرة القدم الأربعاء توزيع الإعانات التي حصل عليها من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي لمواجهة الوباء على اندية كرة القدم في جميع الاقسام.

وحصل الاتحاد الجزائري على مبلغ مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي و300 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي للعبة.

ومنذ 31 آب/اغسطس، خففت الحكومة إجراءات الحجر المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ في ضوء تراجع أعداد الاصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19".

ووصل عدد الاصابات بالفيروس حتى الخميس الى 47488، منها 1591 حالة، وفاة بحسب وزارة الصحة.



