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كرة القدم

الدوري البولندي مستعد لمعاودة نشاطه في 29 مايو

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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوس مورافييسكي السبت أن الدوري المحلي لكرة القدم، المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مستعد لمعاودة نشاطه في 29 أيار/مايو المقبل خلف أبواب موصدة.

Reuters

وقال مورافييسكي "لدينا خطة محددة من أجل الوصول الى المباراة الاولى من ايكستراكلاسا (دوري الدرجة الاولى)، التي قد تقام مع نهاية أيار/مايو"، قبل أن يحدد في وقت لاحق تاريخ 29 منه عبر صفحته على موقع فايسبوك.

وتابع خلال حديث مع الصحافيين "صافرة البداية لن تكون يوم غد"، مشيرا الى أن القرار اتُخذ بعد محادثات مع وزيري الرياضة والصحة ومع المؤسسات الرياضة.

ويخضع اللاعبون للعزل منذ تعليق الموسم في منتصف آذار/مارس وسيعودون قريبا الى التمارين وفق إرشادات صحية معينة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إعادة فتح مركزي تدريب لرياضيي النخبة في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي أرجئ الى العام 2021.

وبدءا من الرابع من أيار/مايو، ستتم إعادة فتح الملاعب الرياضية الا انه لن يسمح بتواجد أكثر من ستة رياضيين، فيما ستقام مباريات كرة المضرب في الملاعب غير المغلقة.
© 1994-2020 Agence France-Presse

                

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