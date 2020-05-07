الدوري البلغاري يستأنف في ٥ يونيو

وكانت بلغاريا قد أعلنت في 13 آذار/مارس الماضي حالة الطوارئ في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن تعليق البطولة الكروية المحلية كسائر المسابقات الرياضية حول العالم.

وقال الاتحاد في بيان له "سيستأنف دوري المحترفين بكرة القدم في الخامس من حزيران/يونيو بمباريات من المرحلة الخامسة والعشرين من الموسم العادي، شريطة أن تستأنف العملية التدريبية في منتصف أيار/مايو".

واشار البيان إلى أن الاتحاد يهدف إلى إنهاء الموسم الحالي (2019-2020) في 11 تموز/يوليو المقبل، وأن المباريات سوف تقام خلف أبواب موصدة.

ولفت الاتحاد انه في حال مواجهة "ظروف قاهرة" جديدة تفرض توقفا جديدا في الدوري، فلن يستأنف مرة اخرى، وستعتبر نتائج الجولة الاخيرة التي لعبت نهائية.

وكان لودوغوريتس رازغراد حامل اللقب يتصدر ترتيب البطولة عند تعليقها برصيد 55 نقطة بفارق تسع نقاط عن لوكوموتوف بلوفديف وليفسكي صوفيا وسسكا صوفيا (46 نقطة) رغم أنه لعب مباراة أقل.