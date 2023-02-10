الدوري الإنكليزي يتبرّع لضحايا الزلزال والدوريات الأوروبية تلتزم دقيقة صمت

وقتل زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ضرب تركيا وسوريا الإثنين أكثر من 22 ألف شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المنطقة منذ قرن.

ولا يزال الدولي الغاني كريستيان أتسو لاعب تشلسي ونيوكاسل السابق، والذي يدافع عن ألوان فريق هاتاي سبور التركي، مفقوداً.

وتبّرع رؤساء رابطة الدوري الإنكليزي بمبلغ من المال للجنة طوارئ الكوارث، المكونة من عدة جمعيات خيرية.

قالت الرابطة في بيان "يشعر الدوري الممتاز بحزن عميق جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص".

وتابعت "ستقدم الرابطة تبرعاً بقيمة مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ الكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين".

وسيرتدي لاعبو ومسؤولو البريميرليغ شارات سوداء في المباريات نهاية هذا الأسبوع.

في المقابل، ستلتزم كل من دوريات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا دقيقة صمت قبل المباريات حداداً على ضحايا الزلزال.

وأفاد الاتحاد الإيطالي للعبة أنه سيلتزم بدقيقة صمت "في كل دوري، مع مباريات مقررة في نهاية الأسبوع (بما في ذلك مباريات الإثنين)".

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد غابريالي غرافينا "عالم كرة القدم يقدّم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة".

