الدوري الأميركي يعلق منافسات الدوري لمدة شهر بسبب كورونا من قبل beIN SPORTS March 12, 2020 16:52 أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS" تعليق منافسات بطولة الدوري مدة 30 يوماً بسبب تفشي وباء كورونا الذي ضرب مناطق عديدة من العالم ومنها الولايات المتحدة. Reuters الدوري الأمريكي فيروس كورونا السابق يويفا يدعو إلى اجتماع للبت في اقرأ التالي آخر الأحداث March 12, 2020 16:52 الدوري الأميركي يعلق منافسات الدوري لمدة شهر March 12, 2020 16:50 أعراض إصابة بفيروس كورونا في صفوف ليستر وتشيلسي March 12, 2020 15:42 إصابة لاعب سمبدوريا غابياديني بفيروس كورونا March 12, 2020 14:42 يويفا يدعو إلى اجتماع للبت في مصير جميع البطولات March 12, 2020 14:38 آخر تطورات فيروس كورونا في اسبانيا March 12, 2020 13:36 نحو تعليق منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي March 12, 2020 12:46 ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب فيروس كورونا March 12, 2020 12:35 آخر تطورات فيروس كورونا في بريطانيا March 12, 2020 12:30 آخر تطورات فيروس كورونا في إيطاليا March 12, 2020 12:17 وباء كورونا يوقف الحياة في إيطاليا.. وكرة القدم!