الدوري الأميركي يعلق منافسات الدوري لمدة شهر بسبب كورونا

من قبل beIN SPORTS March 12, 2020 16:52 أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS" تعليق منافسات بطولة الدوري مدة 30 يوماً بسبب تفشي وباء كورونا الذي ضرب مناطق عديدة من العالم ومنها الولايات المتحدة.