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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الدوري الأميركي يعلق منافسات الدوري لمدة شهر بسبب كورونا

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أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "MLS" تعليق منافسات بطولة الدوري مدة 30 يوماً بسبب تفشي وباء كورونا الذي ضرب مناطق عديدة من العالم ومنها الولايات المتحدة.

Reuters
الدوري الأمريكي فيروس كورونا
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