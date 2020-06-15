الدوري الأسترالي يعاود نشاطه في 16 تموز/يوليو



وبعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البلاد، سيصبح دوري "أي ليغ" آخر بطولة رياضية تستأنف نشاطها، إذ استأنفت بطولتا الركبي وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) نشاطهما، على أن يعود دوري "سوبر ركبي" اعتباراً من 6 تموز/يوليو.



وكشف رئيس اتحاد اللعبة جيمس جونسون بأنّ قرار العودة تحقق اتفاقية دفع جديدة مع اللاعبين لتغطية الموسم بروزنامته الممددة، مضيفاً من دون أن يوضح شكل اتفاق الرواتب: "لقد اضطررنا جميعا إلى إعادة التكيف مع هذا المشهد الجديد، وهذا يعني التعاضد لتقديم تضحيات من أجل الصالح العام للعبة".



وانطلق موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي الذي يشارك فيه 11 فريقاً، في تشرين الأول/أكتوبر وكان يقترب من نهاية الدور المنتظم عادي عندما توقف.



وكشف رئيس رابطة الدوري غريغ أورورك أنّ المباريات الـ27 المتبقية من الموسم المنتظم ستقام على مدار 28 يوماً، بدءاً من 16 تموز/يوليو، على أن تتبعها الأدوار النهائية حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز الثالث حتى الثالث مواجهات إقصائية لتحديد هوية الفريقين الآخرين اللذين سيكملان دور الأربعة.



وأضاف أورورك: "يمكننا الآن التركيز على إجراء اختبارات +كوفيد-19+ لجميع اللاعبين قبل عودة الأندية إلى التمارين هذا الأسبوع".



ويمكن للمشجعين الدخول إلى الملاعب لتشجيع فرقهم بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي عن خطط للسماح بعدد يصل الى 10 آلاف متفرج اعتباراً من الشهر المقبل، من دون أن تحدد الموعد.



ولا تعتبر كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية في أستراليا، لكن يزاولها أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد.

