الدوريات الأوروبية: خطط العودة تضربها حالات الإصابة بكورونا

وأعلن خلال نهاية الأسبوع الحالي تسجيل حالات جديدة في كل من ألمانيا وإسبانيا وإنكلترا والبرتغال، مع خضوع اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية لفحوص "كوفيد-19"، تزامنا مع بدء العودة التدريجية للتمارين الفردية في مراكز التدريب.

وسجلت الحالات الأبرز في ألمانيا قبل نحو أسبوع فقط من موعد عودة منافسات البوندسليغا، مع وضع كامل أفراد نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتي إصابة.

في ما يأتي عرض لأبرز الحالات الجديدة:



عزل دريسدن في ألمانيا د

الدوري الألماني هو الوحيد بين البطولات الوطنية الكبرى في أوروبا الذي حدد موعدا لاستئناف الموسم، هو 16 أيار/مايو.

وأتى ذلك في أعقاب ضوء أخضر سياسي من حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، ضمن إجراءات واسعة لتخفيف قيود الاغلاق.

وبعد أيام من ذلك، أعلن نادي دينامو دريسدن وضع كامل فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتين جديدتين، مشيراً إلى أنه لن يتمكن من خوض مباراته الأولى بعد العودة، والمقررة الأحد المقبل.

لكن رئيس رابطة الدوري كريستيان سيفيرت أكد مساء السبت أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط العودة، أقله في الوقت الراهن.

وأوضح "لن نغير الهدف الموضوع، فقط سنقوم بتغيير الخطة. الهدف يبقى إنهاء الموسم"، وهو ما تأمل الرابطة في إنجازه بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل.

بيد أن سيفيرت لم يستبعد بالمطلق احتمال أن يؤدي تزايد الحالات بشكل متواصل، إلى التأثير سلباً على خطط إنهاء الموسم، لاسيما في حال تسجيل إصابات عدة في صفوف اللاعبين.

لكن تصريحات سيفيرت أتت قبل ساعات من كشف معهد روبرت كوخ للصحة العامة الأحد إن معدل العدوى بالفيروس ارتفع إلى 1,1، بعدما كان 0,65 حتى الأربعاء.

ورأى المعهد انه من المبكر وضع استنتاجات لكن سيتعيّن مراقبة عدد الإصابات الجديدة "من كثب في الأيام المقبلة".



5 إصابات في إسبانيا

كشفت رابطة الدوري الإسباني الأحد أن خمسة لاعبين من الدرجتين الأولى والثانية ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، لكنهم في المرحلة الأخيرة من المرض.

وأشارت في بيان إلى أنه "من بين أندية الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين، جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض".



وأوضحت الرابطة أنها تجري الاختبارات "للكشف عمن لا تظهر عليه الأعراض، أي أولئك المصابين، لكن دون أعراض ظاهرة، والذين يمكنهم نقل العدوى لأشخاص آخرين (...) وبهذه الطريقة، نضمن سلامة الجميع عند استئناف المنافسات".

ونص البروتوكول الطبي للتدريب على بنود صارمة تشمل كيفية وصول اللاعبين وهم يرتدون زي التدريب، وفي أوقات محددة لتجنب الاختلاط مع آخرين. وسيكون لزاما عليهم وضع الكمامات وارتداء القفازات الطبية، على أن تؤخذ درجات حرارتهم قبل دخول المقر.

وتأمل الرابطة التمكن من معاودة النشاط في حزيران/يونيو.

حالة جديدة في إنكلترا

ولم تقتصر الحالات الجديدة المعلنة الأحد على إسبانيا، اذ كشف فريق برايتون الإنكليزي تسجيل إصابة ثالثة في صفوف لاعبيه وذلك عشية اجتماع للبحث في احتمالات استئناف الموسم.

ومن المقرر أن تبحث الأندية الإنكليزية مجدداً الإثنين في احتمالات استكمال الموسم، على أن يأتي ذلك في أعقاب اعلان حكومي متوقع اليوم بشأن إجراءات تدريجية لتخفيف الاغلاق المفروض في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

ومن الخطوات المقترحة لاستكمال الموسم، إقامة المراحل التسع المتبقية على ملاعب محايدة، في خطوة تلقى اعتراض بعد الأندية لاسيما منها التي تحتل مراكز متأخرة في ترتيب البريمرليغ.



حالات في إيطاليا

وتبدو إيطاليا في موقف معقد بين السلطات الصحية والسياسية من جهة، وتلك الرياضية من جهة أخرى.

وبحسب التقارير، لم يتمكن الطرفان بعد من الاتفاق على البروتوكول الصحي الواجب اتباعه مع استئناف التمارين الجماعية، والتي يؤمل انطلاقها في 18 أيار/مايو. وتعارض السلطات الصحية اتباع النموذج الألماني، أي عزل الحالة المصابة فقط بـ"كوفيد-19" في صفوف أي فريق، وتريد حجر المصاب وكل من خالطه.

وطال الفيروس صفوف أندية إيطالية عدة، آخرها هذا الأسبوع فيورنتينا وسمبدوريا مع إعلانهما الخميس تسجيل حالات إيجابية.

إصابات في البرتغال

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي بدوره أن ثلاثة من لاعبيه مصابون بفيروس كورونا، وذلك مع تحضّر رابطة الدوري لاحتمال استئناف الموسم.

وأعلنت الحكومة البرتغالية في 30 نيسان/أبريل الماضي، انها ستسمح باستئناف مباريات دوري كرة القدم اعتبارا من نهاية الأسبوع الأخير في أيار/مايو، على ان تقام المباريات من دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم من أجل تفادي انتقال الفيروس.

لكن السلطات الرياضية لم تحدد بعد موعدا لانطلاق المباريات.

