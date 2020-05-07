الدنمارك ستستضيف أربع مباريات من اليورو المؤجل

ومع استضافة الدنمرك للمراحل الأولى لسباق فرنسا للدراجات 2021 كان يتعين على الاتحاد الدنماركي لكرة القدم التوصل إلى اتفاق جديد مع مدينة كوبنهاغن وشركائها في ملعب باركن بعد تأجيل بطولة أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم "نتوجه بالشكر إلى مسؤولي ملعب باركن ومدينة كوبنهاغن والاتحاد الأوروبي (يويفا) وسباق فرنسا للدراجات للوصول إلى حلول بناءة للتحديات الصعبة لاستضافة بطولة أوروبا وسباق فرنسا في غضون أسابيع قليلة".

وستنطلق نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم في 11 حزيران/يونيو وتستمر حتى 11 تموز/يوليو بينما ستقام المراحل الثلاث الأولى لسباق فرنسا بين الثاني والرابع من تموز/يوليو.

وقال فرانك ينسن رئيس بلدية كوبنهاغن "كان أعظم أحلامي أن تستضيف كوبنهاجن بطولة أوروبا وسباق فرنسا صيف العام المقبل. يبدو أن جهودنا نجحت. نستطيع أن نتطلع الآن لصيف رياضي رائع في كوبنهاجن العام المقبل مع الكثير من الاحتفالات".

ومن المقرّر أن تستضيف الدنمارك ثلاث مباريات في دور المجموعات ومواجهة في دور الستة عشر في بطولة أوروبا وستقام كل المباريات في ملعب باركن الذي يستضيف مباريات المنتخب الوطني.