الدحيل يتوّج بلقب كأس أمير دولة قطر

حسم الدحيل نهائي النسخة الـ50 لكأس أمير دولة قطر اليوم الجمعة بفوزه على الغرافة 5-1 في اللقاء الذي جرى على إستاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأخذ الدحيل الأسبقية مبكراً بفضل نجمه إيدميلسون (5) قبل أن يهدي الأخير هدف التعزيز للكيني الدولي أولونغا (18).

وحاول الغرافة تذليل الفارق في الشوط الأول لكن دفاع الدحيل بقيادة البلجيكي ألدرفيلد تمكن من إبطال خطورة هجمات الجزائري سفيان هاني والمالي دياباتي.

وتابع الدحيل أفضليته في الشوط الثاني عندما أضاف المعز علي الهدف الثالث (52) ليأتي الرد سريعاً من أحمد علاء الدين بتذليل الفارق (53).

وكافأت الكرة الدحيل على الأداء الهجومي اللافت حين سدد التونسي فرجاني ساسي كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وعانقت الشباك (58)، ليأتي الدور أخيراً على عبد الرحمن صاحب الهدف الخامس (85).

ورفع الدحيل رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولة بتجاوزه الغرافة في النهائي الأول الذي جمع بين الفريقين ليستعيد اللقب الذي ناله آخر مرة في 2019.