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تصفيات كأس العالم
كرة القدم

الخميس اختيار المدن المضيفة لمونديال 2026

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ستتحدد يوم الخميس القادم المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة والتي سيتواجد فيها 48 منتخباً.

Reuters

وبعد أربع سنوات من اختيار الاتحاد الدولي للعبة ثلاث دول من أميركا الشمالية لتنظيم كأس العالم، سيعلن الفيفا أسماء المدن المضيفة بعد عملية طويلة يكتنفها الغموض.

ووفقاً للفيفا يستمر التنافس بين 22 مدينة، لذا يتوقع كثيرون أن تملك الولايات المتحدة عشر مدن لاستضافة البطولة إلى جانب التنافس في كندا بين فانكوفر وإدمونتون وتورنتو.

وفي المكسيك، حيث تحظى كرة القدم بشعبية طاغية، فهناك ثلاث مدن مرشحة هي وادي الحجارة ومكسيكو سيتي ومونتيري.

وبالطبع، يمكن أن يحدث أي شيء قبل إعلان أسماء المدن يوم الخميس في نيويورك.

كأس العالم 2026
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