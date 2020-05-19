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الدوري الألماني
كرة القدم

الحياة تعود للدوري الإستوني لكرة القدم

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استأنفت استونيا بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم خلف ابواب موصدة الثلاثاء، لتصبح ثالث بطولة في أوروبا بعد جزر فارو وألمانيا، تستعيد نشاطها بعد تعليق دام لأكثر من شهرين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وقال الاتحاد الإستوني في بيان سابق "مساء الثلاثاء، سيستأنف الدوري بعد انقطاع دام أكثر من شهرين".

وكان الدوري الإستوني الذي يضم عشرة فرق فقط، قد عُلّق في التاسع من آذار/مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى، علما بأنه يلعب ضمن السنة التقويمية وليس كبقية البطولات ينطلق في عام وينتهي في العام الثاني.

ويأتي هذا الاستئناف بعد يومين من إنهاء الحكومة الإستونية حالة الطوارئ التي أعلنت في 12 آذار/مارس بسبب الوباء، لكن ضمن إجراءات وقيود تحتم إقامة المسابقات الرياضية في الهواء الطلق وخلف أبواب موصدة مع وجود 100 شخص كحد أقصى.

وسيتم إنهاء تلك الاجراءات في حزيران/يوليو وسيرتفع الحد الاقصى لعدد المتفرجين لحدث في الهواء الطلق إلى ألف شخص.

وقرر الاتحاد اختصار البطولة من 36 مرحلة إلى 32 للفرق الستة الأولى و30 للفرق الأربعة الأخرى.
                                                                                                            

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