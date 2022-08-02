الحماس بلغ أقصاه على beIN

من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 14:59 الحماس بلغ أقصاه على beIN! فالأحداث الأكثر إثارة بانتظارك كلها في مكان واحد، من الدوريات الأوروبية وكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس الأمم الأفريقية توتال إنرجيز، كوت ديفوار2023.