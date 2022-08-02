الحماس بلغ أقصاه على beIN من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 14:59 الحماس بلغ أقصاه على beIN! فالأحداث الأكثر إثارة بانتظارك كلها في مكان واحد، من الدوريات الأوروبية وكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس الأمم الأفريقية توتال إنرجيز، كوت ديفوار2023. beIN SPORTS اشترك الآن من خلال bein.com/subscribe beIN SPORTS السابق بايرن ميونيخ يواجه تحديات كبرى اقرأ التالي - آخر الأحداث August 2, 2022 16:35 لايبزيغ يسعى لاستعادة مهاجمه السابق فيرنر August 2, 2022 16:24 سانشيز يفسخ عقده مع إنتر بالتراضي August 2, 2022 16:18 رين يعزز صفوفه بضم المدافع رودون من توتنهام August 2, 2022 15:56 أوديغارد يؤكد سعادته بارتدائه شارة قيادة أرسنال August 2, 2022 15:52 تشيلسي يقترب من ضم مارك كوكوريا August 2, 2022 15:35 نيس يقترب من ضم الحارس كاسبر شمايكل August 2, 2022 14:59 الحماس بلغ أقصاه على beIN August 2, 2022 13:22 ليفربول يجدد عقد نجمه البرتغالي ديوغو جوتا August 2, 2022 13:09 نكيتياه لا يستبعد مشاركته أساسياً بجوار جيسوس August 2, 2022 12:34 الرجاء يقدم مدربه الجديد البنزرتي لوسائل الإعلام