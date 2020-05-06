الحكومة البلجيكية تعلق منافسات كرة القدم حتى 31 يوليو

وأتى هذا الإعلان عن طريق رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، في خطوها تلاها تأكيد رابطة الدوري عبر حسابها على "تويتر" أنها ستأخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن ما تبقى من موسم 2019-2020.

وأوضحت الرابطة في بيان مقتضب انها "أخذت علماً بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الأعلى (في البلاد)، والذي يلحظ وقف كل منافسات كرة القدم الاحترافية حتى 31 تموز/يوليو".

وأضافت "ترتيبات ختام موسم 2019-2020 سيتم التعامل معها خلال الجمعية العمومية في 15 أيار/مايو".

وكانت رابطة الدوري قد أوصت منذ مطلع نيسان/أبريل، بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، أي تتويج كلوب بروج لكونه يتصدر بفارق 15 نقطة، بعد خوض 29 مرحلة من أصل 30.

لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي حذّر السلطات الكروية المحلية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه. ودخل الاتحاد القاري في مفاوضات بهذا الشأن مع الاتحاد البلجيكي، في حين أرجأت الرابطة مراراً اتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية.

وبات الموعد المرجح لهذا القرار الإثنين المقبل في اجتماع الجمعية العمومية.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تعليق مختلف النشاطات الرياضية حول العالم منذ منتصف آذار/مارس، وأبرزها كرة القدم في الغالبية العظمى من دول العالم لاسيما الأوروبية منها.

