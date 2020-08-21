الحبسي يعلن اعتزاله كرة القدم

ونشر الحبسي بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم".

وأضاف: "وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ من ساندني طوال مسيرتي، مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى".

وبدأ حارس المرمى العملاق مسيرته مع نادي المضيبي العماني عام 1998 ثم انتقل للنصر العماني (2002-2003) كما خاض تجربة مع الهلال السعودي (2017-2019).

واستهل العماني مغامرته الاحترافية في البطولات الأوروبية من بوابة لين أوسلو النرويجي (2003-2006) ثم تقمّص ألوان أندية بولتون وويغان وبرايتون وريدينغ وويست بروميتش ألبيون الإنكليزية.

يذكر أنّ الحبسي خاض 135 مباراة مع المنتخب العماني.