الحارس الفرنسي المخضرم مانداندا يعتزل دولياً

ويأتي اعتزال مانداندا بعد خمسة أيام من الاعتزال الدولي للوريس.

قال حارس رين الذي يحمل ألوان فرنسا منذ العام 2008، في مؤتمر صحافي: "اليوم، ينتهي مشواري مع منتخب فرنسا".

وأشار حارس مرسيليا السابق الذي حمل ألوان منتخب الديوك في 35 مباراة دولية أن القرار "اتخذ في نهاية" كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

قال مانداندا: "عشت لحظات كبيرة مع منتخب فرنسا، وكنت محظوظاً وسعيداً لقطع كل تلك اللحظات. لكن بعمر السابعة والثلاثين، اعتقد أنه الوقت المناسب" لمنح الفرصة لآخرين، في وقت يأتي "الكثير من الشبان بنوعيات مرتفعة".

ومع اعتزال لوريس ومانداندا، تبدو الطريق معبّدة أمام مايك مينيان (27 عاماً)، حارس ميلان الإيطالي الغائب عن المونديال الأخير بسبب الإصابة، لارتداء قميص الحارس الأساسي في منتخب فرنسا.

وتلعب فرنسا مع هولندا في 24 آذار/مارس المقبل على ملعب سان دوني في ضواحي باريس، في افتتاح تصفيات بطولة أوروبا 2024.

