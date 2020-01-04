كتب الحبسي في حسابه على "تويتر": "بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني".

بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.

في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/1xx0KYSjS4 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 4, 2020



وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الانكليزية، فحمل الوان بولتون وويغان الذي أحرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله الى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان وحمل الوانه في 128 مباراة، وقاده الى احراز لقب كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة أربع مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي أخيراً مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي.

وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي إلى وست بروميتش الإنكليزي، عن كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الامارات بالاضافة الى خليجي 24 في قطر.

