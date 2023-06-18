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كرة القدم

الجنوب إفريقي موسيماني مدربا للوحدة الإماراتي

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أعلن نادي الوحدة الاماراتي لكرة القدم تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرباً له بعد انتهاء عقده مع الأهلي السعودي، عقب قيادته للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

AFP

وقال الوحدة في بيان: "تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع بيتسو موسيماني وذلك لقيادة الفريق الأول"، ليحل بديلا للهولندي أرنو بويتنوينغ الذي كان عُين في منصبه في آذار/مارس بصفة مؤقتة بعد إقالة الاسباني مانويل خيمينيس.

وستكون الامارات المحطة العربية الثالثة لموسيماني (58 عامًا)، بعدما سبق له قيادة الاهلي المصري (2020-2022) والاهلي السعودي (2022-2023).

وحقق موسيماني نجاحات لافتة في مسيرته بعدما قاد مواطنه ماميلودي صندوانز للقب دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه في 2016، والأهلي المصري لنفس اللقب القاري مرتين تواليًا في 2020 و2021.
كما قاد الأهلي السعودي العريق للصعود إلى دوري الدرجة الاولى بعد موسم واحد من هبوطه التاريخي الى الدرجة الثانية.
 

الوحدة الإماراتي بيتسو موسيماني
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