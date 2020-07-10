الجماهير قد تعود للمباريات في ألمانيا هذا الخريف

وتتعاون المؤسستان مع السلطات الصحية لتقليل مخاطر انتشار عدوى كوفيد-19 في المباريات.

وقال الأمين العام للاتحاد الألماني للعبة فريدريش كورتيوس في بيان إنه يتوقع السماح للمنتخب الوطني باللعب أمام الجماهير في المباريات على أرضه هذا الخريف.

وتوقفت المنافسات الرياضية في وقت سابق هذا العام بسبب أزمة كورونا وعادت بعض مسابقات الدوري بينما تلعب المباريات خلف أبواب مغلقة وفي صمت تام.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس الخميس أن المباريات المحلية ستستأنف في سبتمبر/أيلول مع السماح بنسبة تتراوح بين 15 و35 في المئة من الجماهير بالحضور بالاستادات لكن دون استقبال مشجعي الفرق الزائرة.

وقالت رابطة الدوري الألماني إنها تتعاون مع وزارة الصحة لوضع إرشادات للأندية المحلية للسماح للجماهير بالعودة لمباريات الدوري.