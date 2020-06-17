الجماهير الأوروبية تطالب بتغيير في نموذج كرة القدم "المتصدع"



وأشارت المنظمة التي تضم 27 رابطة وطنية إلى أن استئناف الدوريات خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا المستجد أظهر أن "الجماهير هي القلب النابض للعبة".



وتابعت "لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت ضم المشجعين إلى المحادثات التي ستحدد مستقبل اللعبة على المديين المنظور والبعيد".



ووقعت على البيان الصادر عن المنظمة روابط مشجعين لأندية كبرى ومهمة في إنكلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وهولندا، والتي حثت جميعها على "حوار أصحاب المصالح" حول مستقبل اللعبة على المدى الطويل.



وجاء في البيان "أظهرت أزمة فيروس كورونا مرة أخرى أن النموذج الحالي لكرة القدم متصدّع وغير عادل وغير مستدام".



وتابع "كرة القدم بحاجة إلى تغيير جذري. أي عملية إصلاح يجب أن تشمل ممثلين عن الجماهير، على الصعيد المحلي والوطني والأوروبي. يجب أن يشارك المشجعون في القرارات المتعلقة بالمستقبل الأوسع للعبة، بما في ذلك الإصلاح الضروري لهياكل الحوكمة والقوانين المالية".



ودعا البيان إلى العودة الآمنة للجماهير إلى الملاعب "مرفقة باستشارة هادفة مع ممثلي المشجعين في كل جانب من جوانب اللعبة بشأن بروتوكولات السلامة الصحية".



وختم "لا يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها. هناك حاجة لتغيير دائم لجعل اللعبة مستدامة من أعلى الهرم إلى أسفله، والجماهير على استعداد للعب دور في إعادة هيكلة هذا التغيير".

