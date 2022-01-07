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كرة القدم

الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي"

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توّج الجزيرة اليوم الجمعة بلقب "السوبر الإماراتي" على حساب شباب الأهلي دبي بفضل ركلات الترجيح.

beIN SPORTS

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المواجهة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للجزيرة (5-3).


 

الجزيرة شباب الأهلي دبي السوبر الإماراتي
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