الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي" من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 19:31 توّج الجزيرة اليوم الجمعة بلقب "السوبر الإماراتي" على حساب شباب الأهلي دبي بفضل ركلات الترجيح. beIN SPORTS وحسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المواجهة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للجزيرة (5-3). الجزيرة شباب الأهلي دبي السوبر الإماراتي السابق منح بنجامان مندي مدافع مانشستر اقرأ التالي آخر الأحداث January 7, 2022 19:31 الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي" January 7, 2022 18:46 استخدام تقنية الـ"VAR" في جميع مباريات "كان 2021" January 7, 2022 18:22 "كاف" يحدّد موعد قرعة "الدور الحاسم" January 7, 2022 18:02 نادي الكويت يضمّ التونسي طه الخنيسي إلى صفوفه January 7, 2022 16:46 تشافي يؤكد جاهزية أنسو فاتي لمواجهة غرناطة January 7, 2022 16:37 الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع January 7, 2022 16:20 منح بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي حرّية مقيّدة January 7, 2022 15:23 صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب January 7, 2022 15:15 مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا January 7, 2022 15:11 رابطة الدوري الإيطالي تقرّ بروتوكولاً جديداً