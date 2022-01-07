الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي"

من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 19:31 توّج الجزيرة اليوم الجمعة بلقب "السوبر الإماراتي" على حساب شباب الأهلي دبي بفضل ركلات الترجيح.