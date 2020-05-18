الثالث من يوليو موعد مبدئي لاستئناف الدوري العراقي

ونقل بيان إعلامي الاثنين عن رئيس الهيئة المؤقتة إياد بنيان قوله إن "قرار تحديد الموعد الافتراضي لاستئناف مسابقة الدوري جاء استناداَ إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد عودة المسابقات، كما أن هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".

وأضاف بنيان "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول. وتتابع الهيئة الموقتة مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".

واوضح "سنقوم في وقت لاحق بتحديد ضوابط وشروط ملائمة لعودة النشاط الكروي تتعلق بمعايير السلامة ومراعاة التعليمات الصحية...".

وكانت الهيئة الموقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بادارة مهام الاتحاد العراقي لستة أشهر واجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء هذه المدة، علقت سابقاً منافسات الدوري حتى 22 أيار/مايو انسجاماً مع توصيات خلية الازمة الحكومية.

وتعثرت مسابقة الدوري أكثر من مرة هذا الموسم، اذ توقفت اضطراريا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي نتيجة التظاهرات التي كانت تجتاح المدن العراقية، واستأنفت نشاطها في شباط/فبراير قبل أن تتوقف مجدداً في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".