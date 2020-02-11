التوغولي أديبايور إلى أولمبيا البارغوياني

وقال أديبايور مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيين وريال مدريد الاسباني السابق في كلمة بثها موقع النادي الرسمي "مرحباً بجمبع أنصار أولمبيا. شكراً على كل شيء. أراكم الجمعة".

وسيلعب أديبايور إلى جانب زميله السابق مانشستر سيتي روكي سانتا كروز أفضل هداف في الدوري البارغوياني عام 2019.

ويلعب أولمبيا، أحد أندية العاصمة اسونسيون، في المسابقة القارية في المجموعة الثانية إلى جانب أندية سانتوس البرازيلي، ديفينسا أي جوستيسيا الأرجنيتني ودلفين الإكوادوري.

وأكد رئيس أولمبيا ماركوس تروفاتو أن أديبايور "لم يأت من أجل تمضية إجازة" داعياً أنصار النادي إلى المجيء لدى تقديمه رسمياً إلى جانب المهاجم الآخر الذي ضمه الفريق مؤخراً أيضاً وهو درليس غونزاليز لاعب دينامو كييف الأوكراني السابق.

وأكد مدير أعمال أديبايور رودريغو كوداس أن لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه قد يلحق بموكله واللعب في أحد الأندية البارغويانية. وقال "لقد تحدثت إلى مدير أعمال يايا توريه وطلب مني الاستعلام عن ناد في البرازيل أو البارغواي. إنه صديق مقرب من أديبايور وقد يلحق به".

ويلعب توريه حالياً مع نادي كينغدوا هوانغاي في الدرجة الثانية الصينية.