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التصويت لملصحة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا

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باتت اللغة العربية لغة رسمية للفيفا بعد تصويت أعضاء كونغرس الفيفا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة على اعتمادها كواحدة من اللغات الرسمية.

Reuters
الاتحاد الدولي لكرة القدم اللغة العربية كونغرس الفيفا
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