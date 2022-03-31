التصويت لملصحة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا من قبل beIN SPORTS March 31, 2022 13:17 باتت اللغة العربية لغة رسمية للفيفا بعد تصويت أعضاء كونغرس الفيفا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة على اعتمادها كواحدة من اللغات الرسمية. Reuters الاتحاد الدولي لكرة القدم اللغة العربية كونغرس الفيفا السابق إنفانتينو يعلن ترشحه رسمياً لو اقرأ التالي ar آخر الأحداث March 31, 2022 13:17 اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا March 31, 2022 13:03 إنفانتينو يعلن ترشحه لولاية جديدة على رئاسة الفيفا March 31, 2022 12:42 الذوادي يشير إلى إشادة المنظمات العالمية بجهود قطر March 31, 2022 12:33 الجزائر تطلب فتح تحقيق بشأن مباراتها مع الكاميرون March 31, 2022 12:05 كافو وماتيوس يشاركان في إجراء قرعة كأس العالم March 31, 2022 11:44 إنفانتينو: فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين March 31, 2022 11:37 تعليق عضوية كل من باكستان وزيمبابوي وكينيا March 31, 2022 11:13 إنفانتينو يفتتح كونغرس الفيفا ويشيد بمونديال قطر March 31, 2022 10:43 كلمة مميزة لرئيس الوزراء القطري خلال كونغرس الفيفا March 31, 2022 10:30 انتخابات رئاسة الفيفا المقبلة ستكون في مايو 2023 آخر الأحداث March 31, 2022 13:17 اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا March 31, 2022 13:03 إنفانتينو يعلن ترشحه لولاية جديدة على رئاسة الفيفا March 31, 2022 12:42 الذوادي يشير إلى إشادة المنظمات العالمية بجهود قطر March 31, 2022 12:33 الجزائر تطلب فتح تحقيق بشأن مباراتها مع الكاميرون March 31, 2022 12:05 كافو وماتيوس يشاركان في إجراء قرعة كأس العالم March 31, 2022 11:44 إنفانتينو: فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين March 31, 2022 11:37 تعليق عضوية كل من باكستان وزيمبابوي وكينيا March 31, 2022 11:13 إنفانتينو يفتتح كونغرس الفيفا ويشيد بمونديال قطر March 31, 2022 10:43 كلمة مميزة لرئيس الوزراء القطري خلال كونغرس الفيفا March 31, 2022 10:30 انتخابات رئاسة الفيفا المقبلة ستكون في مايو 2023