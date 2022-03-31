التصويت لملصحة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا

من قبل beIN SPORTS March 31, 2022 13:17 باتت اللغة العربية لغة رسمية للفيفا بعد تصويت أعضاء كونغرس الفيفا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة على اعتمادها كواحدة من اللغات الرسمية.