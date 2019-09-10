التصفيات المزدوجة: ثلاث نقاط ثمينة للبحرين وإيران خارج القواعد

وفي المجموعة ذاتها، استهلت إيران مشوارها في التصفيات بفوز ثمين خارج قواعدها أيضا على حساب هونغ كونغ بثنائية نظيفة.

وعوض المنتخب البحريني سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه العراقي (1-1) في الجولة الأولى، وعاد بثلاث نقاط وضعته في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي لعبت مباراة أقل.

وعانى المنتخب البحريني كثيرا في مباراته، ولم يتمكن مهاجموه من فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض سوى في الدقائق الـ15 الأخيرة بعد ضغط متواصل ترجمه كميل الأسود إلى هدف المباراة الوحيد عندما استغل ركلة ركنية نفذها جاسم الشيخ وفشل مدافعو كمبوديا في إبعادها، فتابعها دون مراقبة داخل المرمى (78).

وفي المباراة الثانية، منح سردار أزمون التقدم لإيران في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كريم أنصاري فرد الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (54).

وشهدت المباراة صافرات استهجان من مشجعي هونغ كونغ لدى عزف نشيدهم الوطني، في أحد مظاهر الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر في المستعمرة البريطانية السابقة، منذ عودتها الى الصين عام 1997. ويقيم المحتجون تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ، المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتقام الجولة الثالثة من التصفيات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فتلعب إيران مع كمبوديا، والعراق مع هونغ كونغ.

