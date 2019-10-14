التصفيات المزدوجة: الأردن يستضيف نيبال لانتزاع المركز الثاني

ويأمل المنتخب الأردني في استغلال عدم خوض المنتخب الكويتي مباراة في هذه الجولة، لانتزاع المركز الثاني خلف أستراليا المتصدرة والاقتراب منها.

وتتصدر أستراليا برصيد ست نقاط من مباراتين، أمام الكويت (أربع نقاط من ثلاث مباريات) والأردن (أربع نقاط من مباراتين)، ونيبال (ثلاث نقاط من ثلاث مباريات) والصين تايبيه (دون نقاط من مباراتين).

ويسعى "النشامى" للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلهم السلبي في الجولة الماضية مع الكويت، قبل استضافة المنتخب الأسترالي في الجولة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر، متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، إذ من التوقع دخول المباراة مبتعدين بفارق 5 نقاط عن أستراليا التي تلعب باكراً مع الصيين تايبيه.

وأتى التعادل مع الكويت بعد فوز في الجولة الأولى على الصين تايبيه 2-1.

وسيكون المنتخب ومديره الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز تحت ضغط المطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض التعادل المخيب مع الكويت، لاسيما بعد الانتقادات التي طالته على إثر المباراة الأخيرة.

ونقل موقع الاتحاد الأردني عن البلجيكي قوله بعد لقاء المنتخب الأزرق في عمان الخميس "كان يجب أن نحقق الفوز، لكننا خرجنا بنقطة واحدة، والمشوار لا يزال طويلاً خلال التصفيات من أجل التعويض والتأهل".

وتابع "أتحمل المسؤولية كمدرب بعد التعادل غير المرضي للجميع".