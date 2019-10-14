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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

التصفيات المزدوجة: الأردن يستضيف نيبال لانتزاع المركز الثاني

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يستضيف منتخب الأردن نظيره النيبالي الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا في الصين 2023.

AFP

ويأمل المنتخب الأردني في استغلال عدم خوض المنتخب الكويتي مباراة في هذه الجولة، لانتزاع المركز الثاني خلف أستراليا المتصدرة والاقتراب منها.

وتتصدر أستراليا برصيد ست نقاط من مباراتين، أمام الكويت (أربع نقاط من ثلاث مباريات) والأردن (أربع نقاط من مباراتين)، ونيبال (ثلاث نقاط من ثلاث مباريات) والصين تايبيه (دون نقاط من مباراتين).

ويسعى "النشامى" للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلهم السلبي في الجولة الماضية مع الكويت، قبل استضافة المنتخب الأسترالي في الجولة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر، متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، إذ من التوقع دخول المباراة مبتعدين بفارق 5 نقاط عن أستراليا التي تلعب باكراً مع الصيين تايبيه.

وأتى التعادل مع الكويت بعد فوز في الجولة الأولى على الصين تايبيه 2-1.

وسيكون المنتخب ومديره الفني البلجيكي فيتال بوركلمانز تحت ضغط المطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض التعادل المخيب مع الكويت، لاسيما بعد الانتقادات التي طالته على إثر المباراة الأخيرة.

ونقل موقع الاتحاد الأردني عن البلجيكي قوله بعد لقاء المنتخب الأزرق في عمان الخميس "كان يجب أن نحقق الفوز، لكننا خرجنا بنقطة واحدة، والمشوار لا يزال طويلاً خلال التصفيات من أجل التعويض والتأهل".

وتابع "أتحمل المسؤولية كمدرب بعد التعادل غير المرضي للجميع".

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