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الدوري الألماني
كرة القدم

البيروفي فارفان اول المصابين بكورونا في الدوري الروسي

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أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 حزيران/يونيو.

Reuters

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل الى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والاطباء".

ويلعب فارفان (35 عاما) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض اية مباراة هذا الموسم بسبب اصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا اميركا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة اعلن الجمعة استئناف مسابقاته في 21 حزيران/يونيو دون جماهير، برغم الإصابات المتزايدة في الايام الاخيرة.                

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