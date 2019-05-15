البلجيكي فيلموتس مدرباً جديداً لمنتخب إيران

وكان رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج أكد التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب بلجيكا بحسب وكالة "إيرنا" الرسمية.

وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد وصول فيلموتس إلى مطار طهران الدولي، وبحسب "إيرنا" سيوقع عقده قبل ظهر الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن عقد فيلموتس سيمتد حتى مونديال قطر 2022 مقابل راتب سنوي يبلغ 1,2 مليون دولار أميركي.

ودرب فيلموتس (50 عاما) منتخبي بلجيكا بين 2012 و2016 وساحل العاج في 2017.

وأشارت تقارير إعلامية إلى الاستقرار على اسم فيلموتس من ضمن لائحة ضمت عدة مدربين بينهم الفرنسي هيرفيه رونار والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويخلف فيلموتس البرتغالي كيروش الذي ترك منصبه بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد خسارته أمام اليابان صفر-3.

وأمضى كيروش في موقعه ثماني سنوات قاد إيران خلالها إلى كأس العالم مرتين.

وكان كيروش، مدرب المنتخب الكولومبي الحالي، تقدم الشهر الماضي بشكوى أمام الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الاتحاد الإيراني بسبب مستحقات غير مدفوعة خلال فترة إشرافه على المنتخب الوطني، فيما رد الاتحاد الإيراني بان "مشكلة عدم الدفع لكيروش ترجع إلى العقوبات المصرفية على إيران ما يحول دون التحويل (المال)".

وطالب الإيرانيون الاتحاد الدولي بلعب دور الوسيط في هذا النزاع، مؤكدين في الوقت ذاته إنه بسبب "المزاعم الكاذبة المتكررة من قبل كيروش" سيعمد الاتحاد الإيراني إلى التقدم بشكوى ضده (كيروش) أمام لجنة الأخلاقيات للفيفا.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية أعادت فرض عقوبات على إيران بعدما انسحبت من جانب واحد في عام 2018 من اتفاق دولي تعهدت فيه طهران بعدم تطوير أسلحة نووية.

