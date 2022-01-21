البلجيكي فيرمايلن يعلن اعتزاله كرة القدم

وكان المدافع البالغ 36 عاماً واحداً من "قدامى" منتخب "الشياطين الحمر" الذي لعب معه 85 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في العام 2006.

وبدأ فيرمايلن مسيرته مع بيرشوت ثم أياكس أمستردام الهولندي قبل أن يلعب لأرسنال الإنكليزي بين عامي 2009 و2014، ثم برشلونة الإسباني.

خلال تواجده في برشلونة، انتقل على سبيل الإعارة إلى روما الإيطالي لعام واحد (2016-2017).

في العام 2019، انضم إلى نادي فيس كوبي الياباني الذي انتهى عقده معه في كانون الثاني/يناير الحالي.

وعليه، سينضم فيرمايلن إلى طاقم مارتينيز، في مسار الاستعدادات لمونديال قطر المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال فيرمايلن في بيان نشره الاتحاد البلجيكي لكرة القدم "أتطلع بشدة لهذا التحدي ويشرفني ويسعدني وفوق كل شيء ممتن للمساهمة في الاستعدادات لكأس العالم في قطر، كواحد من مساعدي روبرتو مارتينيز".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه "في نهاية العام 2021، أبلغ مدربنا الوطني برحيل (مساعده) شون مالوني إلى نادي هيبرنيان الاسكتلندي، وسيساعده توماس فيرمايلن الآن في ملء هذا الفراغ".

وبالتالي سيعمل فيرمايلن إلى جانب المساعد الآخر نجم الكرة الفرنسية الدولي السابق تييري هنري.

