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كرة القدم

البلجيكي ديمبيليه يعتزل في نهاية الموسم

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قرر لاعب الوسط الدولي البلجيكي السابق موسى ديمبيليه أن يضع حداً لمسيرته في ملاعب كرة القدم في نهاية الموسم الحالي بحسب ما أعلن الثلاثاء.

Reuters

وقال البلجيكي البالغ 34 عاماً والذي خاض 85 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي بين 2006 و2018 سجل فيها 5 أهداف وشارك معه في مونديالي 2014 و2018 وكأس أوروبا 2016، في حسابه على إنستغرام: "أود قبل كل شيء أن أشكركم جميعاً على الرسائل اللطيفة التي تلقيتها".

وتابع: "أرغب في توضيح الأمور: لم أعتزل بعد. لكن يمكنني أن أخبركم منذ الآن بأني سأضع حداً لمسيرتي في نهاية الموسم الحالي".

ويدافع ديمبيليه عن ألوان غوانغجو سيتي الصيني منذ كانون الثاني/يناير 2019 بعدما انتقل إليه من توتنهام الإنكليزي حيث لعب لمدة ستة مواسم ونصف الموسم بين 2012 و2019.

وأشاد توتنهام بـ"الموهبة الاستثنائية" للاعب السابق لجيرمينال بيرزهوت البلجيكي وفيليم وألكمار الهولندي وفولهام الإنكليزي في رسالة على تويتر، مهنئاً إياه على "مسيرة مذهلة موسى. إستمتع بتقاعدك".
                  

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