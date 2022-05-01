وقال لياو كلمته في الدقيقة 82 بعد هدية من حارس الضيوف، مانحاً "روسونيري" النقطة الـ77 في الصدارة.

الأمور الآن بين يديّ ميلان الذي سيسعى للفوز بمبارياته الثلاث المتبقية من دون النظر الى ما سيحققه إنتر.

وبات لياو بحسب "أوبتا" للإحصاءات خامس لاعب برتغالي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري الإيطالي بعد بيتو وروي كوستا وروي باروش وكريستيانو رونالدو، لكن الوحيد الذي يصل الى 10 أهداف قبل الاحتفال بميلاده الثالث والعشرين.

يوفنتوس يقترب من حسم بطاقة دوري الأبطال



سجل مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي ثنائية لفريقه خرج بها فائزاً على فينيتسيا 2-1 وبات على مشارف التأهل رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن روما السادس والذي يلتقي لاحقًا مع بولونيا. في حال عدم فوز فريق العاصمة سيضمن يوفنتوس التأهل رسميا علماً بأن لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي فاز خارج أرضه أمام سبيتسيا 3-4 السبت يتخلف عنه بفارق 10 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل ولا يستطيع اللحاق به حسابيا.

ومنح بونوتشي أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الخامس والثلاثين عندما افتتح التسجيل من كرة رأسية بعد مرور 7 دقائق، لكن فينيتسيا أدرك التعادل بتسديدة بعيدة المدى من ماتيا أرامو (71). وقال بونوتشي الكلمة الأخيرة مجدداً بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى، فاز تورينو خارج أرضه على إمبولي 3-1.



