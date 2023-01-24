البرتغالي سانتوش مدرباً لمنتخب بولندا

Dzień dobry! 😍🇵🇱



Fernando Santos - nowy selekcjoner reprezentacji Polski! 👏 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنهى التعاقد مع سانتوش (68 عاماً) بعد خروج رفاق كريستيانو رونالدو من ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام المنتخب المغربي.

وكان سانتوش قد تسلم قيادة البرتغال عام 2014 وقاده إلى لقب بطل يورو 2016 وبطل دوري الأمم الأوروبية 2019.

وقال سانتوش خلال مؤتمر صحافي في العاصمة وارسو "اعتبارًا من اليوم أنا بولندي، أنا واحد منكم، إنه لشرف لي أن أكمل عملي كمدرب هنا".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد تسيزاري كوليشا أن "الخيار كان صعبًا ولكن وقع خيارنا على الأفضل...الهدف الأول التأهل إلى كأس أوروبا" 2024 في ألمانيا.

وسيخلف سانتوش تشيسلاف ميخنييفيتش الذي أقيل الشهر الماضي عقب خروج بولندا من ثمن نهائي مونديال قطر.

وأنهت بولندا الدور الأول في المركز الثاني في مجموعتها الثالثة بفوزها على السعودية وتعادل مع المكسيك وخسارة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقًا باللقب.

وخسرت بولندا التي بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى في 36 عامًا، أمام فرنسا الوصيفة 1-3.

وتعرض ميخنييفيتش لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام المحلية بسبب أساليبه التكتيكية خلال البطولة، كما انتقده الاتحاد المحلي بسبب "افتقاره للرؤية حول أداء ومستقبل المنتخب".