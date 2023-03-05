البرتغالي بيريرا رئيساً للجنة الحكام المصرية

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية 10 سنوات (1992-2002) وكان بين حكام كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة الكأس السوبر الأوروبية عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية أبرزها اليونان، جمهورية التشيك وروسيا كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

